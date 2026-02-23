صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان انسان میں صبر، ایثار اور اخوت کا جذبہ پیدا کرتا ہے ، رانا غلام سرور بابر

  • فیصل آباد
رمضان انسان میں صبر، ایثار اور اخوت کا جذبہ پیدا کرتا ہے ، رانا غلام سرور بابر

رجانہ (نمائندہ دنیا)ایک افطار ڈنر کے موقع پر رانا غلام سرور بابر نے کہا کہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے اور یہ ہمیں صبر، تقویٰ، ایثار اور اخوت کا درس دیتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ روزہ انسان کے اندر احساسِ ذمہ داری پیدا کرتا ہے اور بھوک و پیاس کے ذریعے دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے کا شعور دیتا ہے ۔رانا غلام سرور بابر نے کہا کہ رمضان المبارک نہ صرف اپنی اصلاح بلکہ معاشرے کے کمزور اور مستحق طبقات کا سہارا بننے کی ترغیب دیتا ہے ، اور یہ جذبہ ایک مضبوط اور فلاحی معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے ۔ انہوں نے اہلِ خیر سے اپیل کی کہ اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ مستحق خاندانوں کی مدد کریں تاکہ کوئی بھی شخص رمضان کی خوشیوں سے محروم نہ رہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ آج ملک کو اتحاد، بھائی چارے اور باہمی ہم آہنگی کی اشد ضرورت ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریٹ لسٹیں نظر انداز، پھلوں کی قیمتیں بے قابو، خریدار پریشان

وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے اثرات علاقائی کردار پراہم : رانا مشہود

روزہ صبر، ہمدردی اور اتحاد کا درس دیتا :سیکرٹری اوقاف

وزیر ہاؤسنگ کی حلقے میں کھلی کچہری

نگہبان دسترخوان، خدمتِ خلق کا حسین امتزاج :ڈی جی فوڈ

فرنیچر انڈسٹری کے فروغ کیلئے بجٹ تجاویز طلب:سی ای او

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ