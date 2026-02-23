رمضان انسان میں صبر، ایثار اور اخوت کا جذبہ پیدا کرتا ہے ، رانا غلام سرور بابر
رجانہ (نمائندہ دنیا)ایک افطار ڈنر کے موقع پر رانا غلام سرور بابر نے کہا کہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے اور یہ ہمیں صبر، تقویٰ، ایثار اور اخوت کا درس دیتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ روزہ انسان کے اندر احساسِ ذمہ داری پیدا کرتا ہے اور بھوک و پیاس کے ذریعے دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے کا شعور دیتا ہے ۔رانا غلام سرور بابر نے کہا کہ رمضان المبارک نہ صرف اپنی اصلاح بلکہ معاشرے کے کمزور اور مستحق طبقات کا سہارا بننے کی ترغیب دیتا ہے ، اور یہ جذبہ ایک مضبوط اور فلاحی معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے ۔ انہوں نے اہلِ خیر سے اپیل کی کہ اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ مستحق خاندانوں کی مدد کریں تاکہ کوئی بھی شخص رمضان کی خوشیوں سے محروم نہ رہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ آج ملک کو اتحاد، بھائی چارے اور باہمی ہم آہنگی کی اشد ضرورت ہے ۔