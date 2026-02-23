صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیوی کا مبینہ آشنا کے ساتھ فرار، خاوند کو کنگال کردیا

  • فیصل آباد
بیوی کا مبینہ آشنا کے ساتھ فرار، خاوند کو کنگال کردیا

(ف) نے عامر سے ناجائز مراسم قائم کر لیے تھے ، گھر کا سامان بھی لے گئے

ماموں کانجن (نمائندہ دنیا)گاؤں 494 گ ب کے رہائشی مزمل نوید بھٹی نے تھانہ ماموں کانجن میں درخواست دی کہ ان کی اہلیہ (ف) بی بی نے سات سال قبل ان کی شادی کے بعد ایک آشنا عامر کے ساتھ ناجائز مراسم قائم کر لیے اور ان کی کمائی کھا کر گھر کا سامان میکے لے گئی۔مزمل نوید بھٹی کے مطابق گزشتہ ماہ دبئی سے واپس آنے پر انہوں نے پایا کہ ان کی بیوی نے بینک میں پڑی 20 لاکھ روپے نقدی، گھر کا سامان، فریج، ٹی وی، مویشیوں اور ساڑھے پانچ تولے سونا لے کر عامر مسلم شیخ کے ساتھ فرار ہو گئی۔مزمل نوید بھٹی نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور آئی جی پنجاب سے درخواست کی ہے کہ ان کی بیوی اور مال مسروقہ برآمد کر کے قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

شہر کے 175 واٹر فلٹریشن پلانٹ خراب شہری صاف پانی سے محروم

رمضان میں میپکو کا بجلی فراہمی کنٹرول روم فعال

وہاڑی میں جدید کسٹمر فیسیلی ٹیشن سنٹر کا افتتاح

گیارہ کے وی تار سے کرنٹ، نوجوان جاں بحق

وارداتیں، شہر چوروں ،ڈاکوؤں کے سپر د ، پولیس بے بس

پنجاب گروپ آف کالجز کا سپورٹس گالا،طلبہ کی شرکت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ