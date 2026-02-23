بیوی کا مبینہ آشنا کے ساتھ فرار، خاوند کو کنگال کردیا
(ف) نے عامر سے ناجائز مراسم قائم کر لیے تھے ، گھر کا سامان بھی لے گئے
ماموں کانجن (نمائندہ دنیا)گاؤں 494 گ ب کے رہائشی مزمل نوید بھٹی نے تھانہ ماموں کانجن میں درخواست دی کہ ان کی اہلیہ (ف) بی بی نے سات سال قبل ان کی شادی کے بعد ایک آشنا عامر کے ساتھ ناجائز مراسم قائم کر لیے اور ان کی کمائی کھا کر گھر کا سامان میکے لے گئی۔مزمل نوید بھٹی کے مطابق گزشتہ ماہ دبئی سے واپس آنے پر انہوں نے پایا کہ ان کی بیوی نے بینک میں پڑی 20 لاکھ روپے نقدی، گھر کا سامان، فریج، ٹی وی، مویشیوں اور ساڑھے پانچ تولے سونا لے کر عامر مسلم شیخ کے ساتھ فرار ہو گئی۔مزمل نوید بھٹی نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور آئی جی پنجاب سے درخواست کی ہے کہ ان کی بیوی اور مال مسروقہ برآمد کر کے قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے ۔