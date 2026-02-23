جھنگ : رمضان میں پرائس کنٹرول پر ضلعی انتظامیہ متحرک
2 ہزار 4 سو سے زائد انسپکشنز ، 3 دکانیں سیل کی گئیں ، 4 افراد گرفتار ہوئے
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)رمضان المبارک میں اشیائے خوردونوش کی مقررہ نرخوں پر دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے ضلعی انتظامیہ نے بھرپور اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات کے تحت ضلع بھر میں پرائس کنٹرول میکانزم فعال کر دیا گیا ہے ۔گزشتہ روز پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی جانب سے 2 ہزار 4 سو سے زائد انسپکشنز کی گئیں، جن میں خلاف ورزی پر 1 مقدمہ درج کیا گیا، 3 دکانیں سیل کی گئیں اور 4 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ گراں فروشی پر 2 لاکھ 37 ہزار روپے سے زائد جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔اہم بازاروں اور مارکیٹوں میں شکایت سیل قائم کر دیے گئے ہیں جبکہ پیرا فورس کی جانب سے مسلسل مانیٹرنگ بھی جاری ہے ۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے واضح کیا کہ گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزی کی شکایات پر سخت ترین کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور کسی کو بھی عوام کے استحصال کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چھٹی کے روز بھی پرائس کنٹرول مجسٹریٹس فیلڈ میں متحرک رہیں گے ۔