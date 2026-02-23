صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ : رمضان میں پرائس کنٹرول پر ضلعی انتظامیہ متحرک

  • فیصل آباد
جھنگ : رمضان میں پرائس کنٹرول پر ضلعی انتظامیہ متحرک

2 ہزار 4 سو سے زائد انسپکشنز ، 3 دکانیں سیل کی گئیں ، 4 افراد گرفتار ہوئے

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)رمضان المبارک میں اشیائے خوردونوش کی مقررہ نرخوں پر دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے ضلعی انتظامیہ نے بھرپور اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات کے تحت ضلع بھر میں پرائس کنٹرول میکانزم فعال کر دیا گیا ہے ۔گزشتہ روز پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی جانب سے 2 ہزار 4 سو سے زائد انسپکشنز کی گئیں، جن میں خلاف ورزی پر 1 مقدمہ درج کیا گیا، 3 دکانیں سیل کی گئیں اور 4 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ گراں فروشی پر 2 لاکھ 37 ہزار روپے سے زائد جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔اہم بازاروں اور مارکیٹوں میں شکایت سیل قائم کر دیے گئے ہیں جبکہ پیرا فورس کی جانب سے مسلسل مانیٹرنگ بھی جاری ہے ۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے واضح کیا کہ گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزی کی شکایات پر سخت ترین کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور کسی کو بھی عوام کے استحصال کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چھٹی کے روز بھی پرائس کنٹرول مجسٹریٹس فیلڈ میں متحرک رہیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریٹ لسٹیں نظر انداز، پھلوں کی قیمتیں بے قابو، خریدار پریشان

وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے اثرات علاقائی کردار پراہم : رانا مشہود

روزہ صبر، ہمدردی اور اتحاد کا درس دیتا :سیکرٹری اوقاف

وزیر ہاؤسنگ کی حلقے میں کھلی کچہری

نگہبان دسترخوان، خدمتِ خلق کا حسین امتزاج :ڈی جی فوڈ

فرنیچر انڈسٹری کے فروغ کیلئے بجٹ تجاویز طلب:سی ای او

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ