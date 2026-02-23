محمد ذیشان اشرف نے پنجاب پنک گیمز میں فیصل آباد ڈویژن تائیکوانڈو ٹیم کی کوچنگ کی
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )محمد ذیشان اشرف نے کھیلتا پنجاب پنک گیمز 2026 میں فیصل آباد ڈویژن تائیکوانڈو ٹیم کی کوچنگ کی۔
ٹیم نے پنجاب میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی۔ پلیئر آئرہ نثار نے انڈر 63 ویٹ کیٹگری میں سلور میڈل جیت کر جڑانوالہ کا نام روشن کیا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر منعقدہ ایونٹ میں 9 ڈویژنز سے 3 ہزار کھلاڑی شریک ہوئے ۔ ذیشان اشرف نے کہا کہ یہ کامیابی محنت، والدین کی دعا اور سپورٹس ڈیپارٹمنٹ کی سپورٹ کا نتیجہ ہے اور مستقبل میں نیشنل و انٹرنیشنل سطح پر بھی ملک کا نام روشن کریں گے ۔