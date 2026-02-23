رمضان میں قصاب بے لگام،گوشت مہنگے داموں فروخت
بعض دکاندار مضر صحت گوشت بھی فروخت کر رہے ،صارفین کی صحت کو خطرات
پینسرہ (نمائندہ دنیا )جیسا ہی رمضان المبارک شروع ہوا، نیو سبز منڈی، ساتواں میل سدھار کی گوشت مارکیٹ میں قیمتوں کا بے ہنگم سلسلہ شروع ہو گیا۔ شہریوں نے الزام لگایا کہ قصاب سرکاری نرخوں پر عمل کرنے کے بجائے گوشت کو من مانی قیمتوں پر فروخت کر رہے ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق بیف گوشت کی قیمت فی کلو 1200 روپے تک پہنچ گئی، جو سرکاری نرخوں سے کافی زیادہ ہے ۔عوام نے بتایا کہ نہ صرف قیمتیں بڑھ گئی ہیں بلکہ بعض دکاندار مضر صحت گوشت بھی فروخت کر رہے ہیں، جس سے صارفین کی صحت کو خطرات لاحق ہیں۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ ایسے قصابوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور سرکاری نرخوں کے مطابق گوشت فروخت کرنے کو یقینی بنایا جائے ۔شہریوں نے مزید کہا کہ رمضان میں گوشت کی بڑھتی ہوئی قیمت عوامی بجٹ پر بوجھ ڈال رہی ہے اور اگر انتظامیہ نے فوری کارروائی نہ کی تو شہری مزید مشکلات کا سامنا کریں گے ۔ متعدد صارفین نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ بعض دکانوں پر صفائی اور معیار کے اصولوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے ، جس پر بھی فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے ۔