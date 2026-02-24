صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سہولت بازار رمضان بازار میں تبدیل، شہریوں کو ریلیف

  • فیصل آباد
سہولت بازار رمضان بازار میں تبدیل، شہریوں کو ریلیف

چناب نگر (نامہ نگار)چناب نگر کا سہولت بازار رمضان المبارک کے موقع پر رمضان بازار میں تبدیل کر دیا گیا ہے ،

 جہاں اشیائے خوردونوش کی قیمتوں میں 5 سے 10 روپے تک رعایت دی گئی ہے اور بزرگ و معذور شہریوں کے لیے الگ کاؤنٹر قائم کیا گیا ہے ۔ذرائع کے مطابق آٹے کی قیمت دس کلو میں 850 روپے ، چینی فی کلو 140 روپے ، اور چکن کی قیمت میں 10 روپے فی کلو کی رعایت دی گئی ہے ۔ اسی طرح ٹماٹر، پیاز، ادرک، لہسن اور آلو کی قیمتوں میں بھی خصوصی کمی کی گئی ہے تاکہ شہریوں کو خریداری میں سہولت اور ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔رمضان بازار میں بزرگ اور معذور افراد کے لیے الگ کاؤنٹر بنایا گیا ہے ، جہاں سہولت بازار کا عملہ ان کی مدد کرے گا اور ان کے لیے خریداری کر کے فراہم کرے گا تاکہ انہیں کسی قسم کی دشواری یا پریشانی نہ ہو۔انچارج بازار نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق صوبہ بھر کی عوام کو رمضان میں سستے داموں معیاری اجناس کی فراہمی یقینی بنانا ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے ، اسی لیے تمام عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں اور رمضان بازار کے اوقات میں عملہ عوام کی خدمت کے لیے مستعد رہے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

تعلیمی نظام میں مزید بہتری لانے کا حکم

زکریا یونیورسٹی میں بین الشعبہ جات مقابلہ حسنِ قرأت

شر گینگ کے مزید 8 ڈاکوئوں نے ہتھیار ڈال دئیے

مصنوعی قلت یا خود ساختہ مہنگائی برداشت نہیں : خالد جاوید

زکریا یونیورسٹی میں قاضی عبدالرحمٰن عابد کی برسی پرتعزیتی اجتماع

پولیس پر فائرنگ و ناجائز اسلحہ کیس میں ملزم کی ضمانت منظور

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس