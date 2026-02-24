سہولت بازار رمضان بازار میں تبدیل، شہریوں کو ریلیف
چناب نگر (نامہ نگار)چناب نگر کا سہولت بازار رمضان المبارک کے موقع پر رمضان بازار میں تبدیل کر دیا گیا ہے ،
جہاں اشیائے خوردونوش کی قیمتوں میں 5 سے 10 روپے تک رعایت دی گئی ہے اور بزرگ و معذور شہریوں کے لیے الگ کاؤنٹر قائم کیا گیا ہے ۔ذرائع کے مطابق آٹے کی قیمت دس کلو میں 850 روپے ، چینی فی کلو 140 روپے ، اور چکن کی قیمت میں 10 روپے فی کلو کی رعایت دی گئی ہے ۔ اسی طرح ٹماٹر، پیاز، ادرک، لہسن اور آلو کی قیمتوں میں بھی خصوصی کمی کی گئی ہے تاکہ شہریوں کو خریداری میں سہولت اور ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔رمضان بازار میں بزرگ اور معذور افراد کے لیے الگ کاؤنٹر بنایا گیا ہے ، جہاں سہولت بازار کا عملہ ان کی مدد کرے گا اور ان کے لیے خریداری کر کے فراہم کرے گا تاکہ انہیں کسی قسم کی دشواری یا پریشانی نہ ہو۔انچارج بازار نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق صوبہ بھر کی عوام کو رمضان میں سستے داموں معیاری اجناس کی فراہمی یقینی بنانا ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے ، اسی لیے تمام عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں اور رمضان بازار کے اوقات میں عملہ عوام کی خدمت کے لیے مستعد رہے گا۔