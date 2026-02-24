صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مصنوعی مہنگائی اور اوورچارجنگ پر 2روزہ کریک ڈاؤن

  • فیصل آباد
مصنوعی مہنگائی اور اوورچارجنگ پر 2روزہ کریک ڈاؤن

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایات پر ضلع فیصل آباد میں مصنوعی مہنگائی،

اوورچارجنگ اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف دو روزہ بھرپور کریک ڈاؤن جاری رہا۔اس دوران پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے 8 ہزار 631 انسپکشنز کیں جن کے نتیجے میں 969مقامات پر اوورچارجنگ کے کیسز سامنے آئے ۔ خلاف ورزی کرنے والے 167 افراد کو مجموعی طور پر 7 لاکھ 29 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ضلعی انتظامیہ نے سخت قانونی کارروائی کرتے ہوئے 42 مقدمات درج کرائے اور 659دکانیں و کاروباری مراکز سیل کر دیے ۔ مزید برآں 573 افراد کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی کا آغاز بھی کیا گیا۔یہ کریک ڈاؤن شہریوں کو مقررہ نرخوں پر اشیا کی فراہمی یقینی بنانے اور غیر قانونی قیمتوں کے رجحان کو ختم کرنے کے لیے عمل میں لایا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ : ٹوٹے ڈھکن، کھلے گٹر شہریوں کیلئے خطرہ

سمبڑیال : نہر اپر چناب ملکھانوالہ روڈ پر خود ساختہ ڈمپنگ پوائنٹ قائم، گزرنا محال

وزیر اعلیٰ کی کوآرڈی نیٹر سائرہ افضل اور ڈپٹی کمشنر کارمضان سہولت بازار کا دورہ

بیوٹیفکیشن سکیمز ،معیار اورڈیزائن پر سمجھوتا نہیں ہوگا : کمشنر

رمضان میں عوامی ریلیف کے اقدامات تیز کر دئیے : ڈپٹی کمشنر

سرگودھاروڈپر نکاسی آب کیلئے نالے کی تعمیر کی ہدایت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس