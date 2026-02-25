صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین و دیگر اہلخانہ کو قابو کرکے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خواتین سمیت دیگر اہلخانہ کو قابو کرکے تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔شفیق نے پولیس کو بتایا کہ وہ تھانہ ستیانہ کے علاقے چک نمبر 35 گ ب کے قریب اپنی اہلیہ والدہ اور ہمشیرہ سمیت دیگر اہلخانہ کے ہمراہ موجود تھا کہ اس دوران ملزموں نے سابقہ رنجش پر انہیں قابو کر لیا اور ڈنڈوں کے ساتھ بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کر دیا اور اس دوران سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

