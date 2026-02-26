صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چائلڈ لیبر ، ورکشاپس، بھٹوں پر بچوں کی بڑی تعداد ورکر

  • فیصل آباد
چائلڈ لیبر ، ورکشاپس، بھٹوں پر بچوں کی بڑی تعداد ورکر

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )شہر کے مختلف علاقوں میں کم عمر بچوں کو ورکشاپس اور دیگر پیشوں میں کام کرنے پر مجبور ہونے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے ،

 جس پر شہری حلقوں میں تشویش پائی جا رہی ہے ۔ذرائع کے مطابق بچے مکینک ورکشاپس، آٹو پارٹس، ویلڈنگ شاپس، ہوٹل، چائے کے ڈھابے ، بھٹہ خشت، سبزی و فروٹ منڈیوں، کپڑے اور جوتوں کی دکانوں میں کام کرتے ہیں۔ بعض بچے ریڑھیوں پر مزدوری اور دیگر مشقتی کاموں میں بھی مصروف ہیں۔شہریوں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ کم عمر بچوں سے مشقت نہ صرف تعلیم متاثر کرتی ہے بلکہ جسمانی اور ذہنی نشوونما پر بھی منفی اثر ڈالتی ہے ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنے اور والدین کی معاشی مشکلات کم کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

شہر میں70سال پرانے سیوریج کی تبدیلی،32ارب روپے کے منصوبے پر کام شروع

گرین بیلٹس کی فوری صفائی، شجرکاری ،تزئین و آرائش تیز کرنے کی ہدایت

گجرات:نکاسی آب کا نظام بہتر بنانے کیلئے اقدامات جاری

گجرات شہرکومسلم لیگ کاگڑھ بنائیں گے :علی ابرار جوڑا

نورکوٹ میں جدید ڈرائیونگ سکول اور لائسنس برانچ قائم

نوشہرہ ورکاں:اسسٹنٹ کمشنر کی سربراہی میں صفائی کے حوالے سے واک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم شاہ جہاں کے زمانے میں ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
موسم اور موسمیاتی تبدیلیاں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
رمضان کلچر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
اِچی کاوا کا بوزنہ
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
طیارہ خریداری ، تصویر کا دوسرا رُخ
کنور دلشاد
سعود عثمانی
اعتدال‘ مگر اعتدال کے ساتھ
سعود عثمانی