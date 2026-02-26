صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اقدام قتل کا مقدمہ 2 ملزموں کو سزا کا حکم

  • فیصل آباد
اقدام قتل کا مقدمہ 2 ملزموں کو سزا کا حکم

شورکوٹ(نمائندہ دنیا) تھانہ شورکوٹ سٹی کے مشہور مقدمہ اقدام قتل میں جرم ثابت ہونے پر محمد اسلم خان گادھی جوڈیشل مجسٹریٹ دفع 30 شورکوٹ نے ملزمان محمد آصف ولد احمد نواز ڈب اور عبد الوحید کو سات سال سزا اور بھاری دیت کا حکم بھی دیا دیت مضروب کو دی جائے گی۔

 تھانہ شورکوٹ سٹی کے مشہور مقدمہ اقدام قتل میں جرم ثابت ہونے پر محمد اسلم خان گادھی جوڈیشل مجسٹریٹ دفع 30 شورکوٹ نے ملزمان محمد آصف ولد احمد نواز ڈب اور عبد الوحید کو سات سال سزا اور بھاری دیت کا حکم بھی دیا دیت مضروب کو دی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سکولوں کی سکیورٹی الرٹ، ایس او پیز نافذ

سوئی گیس ٹاسک فورس کی کارروائی، 3 میٹر منقطع

شادی شدہ خاتون سے ملزموں کی گن پوائنٹ پر زیادتی

کمسن بچی سے زیادتی کا ملزم چند گھنٹے میں گرفتار

بوگس چیک، امانت میں خیانت پر مقدمات

کاپی رائٹ آرڈیننس کی خلاف ورزی پر مقدمہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم شاہ جہاں کے زمانے میں ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
موسم اور موسمیاتی تبدیلیاں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
رمضان کلچر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
اِچی کاوا کا بوزنہ
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
طیارہ خریداری ، تصویر کا دوسرا رُخ
کنور دلشاد
سعود عثمانی
اعتدال‘ مگر اعتدال کے ساتھ
سعود عثمانی