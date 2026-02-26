صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ ٹیک سنگھ: نئے ڈی پی او اخلاق اﷲ تارڑ نے عہدہ سنبھال لیا

  • فیصل آباد
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) نئے تعینات ہونے والے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اخلاق اﷲ تارڑ نے پولیس لائنز میں چاک و چوبند دستے سے سلامی کے بعد اپنے عہدے کا چارج سنبھالا۔ ڈی پی او نے یادگارِ شہداء پر حاضری دی اور شہداء پولیس کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔

