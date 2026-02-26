صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان پیکیج درد سر ،حکومت تشہیر تک محدود:پیپلز پارٹی

  • فیصل آباد
رمضان پیکیج درد سر ،حکومت تشہیر تک محدود:پیپلز پارٹی

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر محمد اعجاز چودھری نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت کا رمضان پیکج غریب اور متوسط طبقے کے لیے ریلیف کے بجائے پریشانی کا باعث بن گیا ہے ،

 جبکہ اعلان کردہ مالی امداد تاحال مستحقین تک نہیں پہنچ سکی۔پیپلز پارٹی کے ضلعی دفتر سمندری روڈ پر پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام روزانہ ہیلپ لائن پر رابطہ کرتے ہیں مگر ان کی شکایات کا ازالہ نہیں ہو رہا۔ سوشل میڈیا اور جعلی پیغامات کے ذریعے شہریوں کا ڈیٹا حاصل کرنے اور فراڈ کی شکایات بھی سامنے آ رہی ہیں، جس سے عوام مزید مشکلات کا شکار ہیں۔انہوں نے کہا کہ حکومتی سطح پر تشہیر اور اشتہارات پر توجہ دی جا رہی ہے جبکہ عملی طور پر عوام کو ریلیف نہیں مل رہا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت عوام کے مسائل کے حل پر فوری توجہ دے اور مستحق افراد تک امداد کی شفاف فراہمی یقینی بنائے ۔محمد اعجاز چوہدری نے ملکی معاشی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بیرونی قرضوں کا حجم خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے اور قومی وسائل کا بڑا حصہ قرضوں اور سود کی ادائیگی میں صرف ہو رہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

یونیورسٹی روڈ کی صورتحال بدترین، سڑک پر گڑھے موت کے کنویں کا منظر پیش کر رہے ہیں

نگرانی کیلئے ڈرون یونٹ بنانے کی ہدایت

کراچی چڑیا گھر اور سفاری پارک میں مزید بہتری کا فیصلہ

شارع فیصل پر کورنوکورپس ختم کرکے نئے درخت لگانے کی ہدایت

جدید ٹیکنالوجی سے جرائم کی روک تھام ممکن،پولیس چیف

سازشی عناصر کی باتوں سے گھبرانا نہیں، کامران ٹیسوری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم شاہ جہاں کے زمانے میں ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
موسم اور موسمیاتی تبدیلیاں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
رمضان کلچر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
اِچی کاوا کا بوزنہ
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
طیارہ خریداری ، تصویر کا دوسرا رُخ
کنور دلشاد
سعود عثمانی
اعتدال‘ مگر اعتدال کے ساتھ
سعود عثمانی