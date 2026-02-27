پینسرہ: وائرل ویڈیو پر ایس پی اقبال ٹاؤن کا ایکشن، نائب محرر معطل
پینسرہ (نمائندہ دنیا )سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں پولیس اہلکار وارڈن پولیس کے ہمراہ مبینہ طور پر رشوت لیتے ہوئے پائے گئے۔
ویڈیو منظرِ عام پر آنے کے بعد ایس پی اقبال ٹاؤن چودھری سعید نے فوری نوٹس لیتے ہوئے تھانہ ٹھیکریوالا کے نائب محرر شفقت کو معطل کر دیا۔ذرائع کے مطابق وائرل ویڈیو میں پولیس اہلکاروں کو شہریوں سے رقم وصول کرتے دیکھا گیا، جس پر شہری حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ معاملے کی سنگینی کو مدنظر رکھتے ہوئے ایس پی نے باقاعدہ انکوائری کا حکم بھی جاری کیا۔