اٹھارہ ہزاری :بازاروں میں ٹف ٹائل منصوبے میں تاخیر

  • فیصل آباد
کئی مہینے گزرنے کے باوجود منصوبہ نامکمل ، اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ

اٹھارہ ہزاری (نمائندہ دنیا )تحصیل اٹھارہ ہزاری کے بازاروں میں مین روڈ پر کروڑوں روپے کی لاگت سے ٹف ٹائل لگانے کا منصوبہ غیر معمولی تاخیر کا شکار ہے ، جس کی وجہ سے دکانداروں اور گاہکوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ذرائع کے مطابق وزیراعلیٰ پنجاب اور اسسٹنٹ کمشنر تحصیل اٹھارہ ہزاری کی خصوصی کاوش سے منصوبے کا آغاز کیا گیا، مگر کئی مہینے گزرنے کے باوجود کام مکمل نہیں ہو سکا۔ ٹھیکیدار نے پی سی ڈال دی، مگر اطراف میں ٹف ٹائل لگانے کا عمل شروع نہیں ہوا، جس کی وجہ سے خواتین اور ضعیف العمر افراد کئی مرتبہ گر کر زخمی ہو چکے ہیں۔پیدل چلنے اور موٹر سائیکل کھڑی کرنے میں مشکلات کے باعث بازار میں ٹریفک جام معمول بن گیا ہے ۔ مقامی تاجروں اور رہنماؤں نے وزیراعلیٰ پنجاب اور ڈپٹی کمشنر جھنگ سے مطالبہ کیا ہے کہ منصوبے کو جلد از جلد مکمل کروایا جائے تاکہ شہری اور تاجروں کو درپیش مشکلات دور ہوں۔

 

