ٹرالی کی ٹکر سے رکشہ ڈرائیور جاں بحق، ورثا کااحتجاج
مظاہرین نے سول ہسپتال کے باہر دونوں اطراف کی سڑک بند کر دی
سمندری (نمائندہ دنیا )فیصل آباد روڈ پر ٹریکٹر ٹرالی کی ٹکر سے رکشہ ڈرائیور صدام جاوید جاں بحق ہو گیا۔ لاش کو سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں پوسٹمارٹم میں تاخیر پر ورثاء نے اسپتال عملے پر تنقید کرتے ہوئے احتجاج کیا۔احتجاج کے دوران ورثا نے ہسپتال کے باہر سڑک دونوں اطراف سے بند کر دی جس سے ٹریفک معطل ہو گئی اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈی ایس پی اور پولیس فورس موقع پر پہنچ کر مظاہرین کو قابو میں لائے اور ٹریفک کو دوبارہ بحال کروا دیا۔