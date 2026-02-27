صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمالیہ: اسسٹنٹ کمشنر نے ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا

  • فیصل آباد
کمالیہ: اسسٹنٹ کمشنر نے ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا

تعمیراتی معیار، کام کی رفتار اور حفاظتی انتظامات کا جائزہ ، جلد مکمل کرنیکی ہدایت

کمالیہ (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی نے چیف آفیسر علی رضا کے ہمراہ پی ڈی پی سکیم کے تحت سٹورم واٹر ٹینک کی تعمیر کے لیے جاری کام کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے تعمیراتی معیار، کام کی رفتار اور حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا اور متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ کام کو مقررہ ٹائم لائن کے مطابق مکمل کیا جائے ۔اسسٹنٹ کمشنر نے بتایا کہ اس منصوبے کا مقصد اقبال بازار اور ملحقہ علاقوں میں بارشی پانی کو محفوظ طریقے سے ذخیرہ کرنا ہے تاکہ اربن فلڈنگ پر قابو پایا جا سکے اور جمع شدہ پانی کو قابلِ استعمال بنایا جا سکے ۔بعد ازاں انہوں نے ذیشان کالونی میں زیر تعمیر کرکٹ ایرینا کا دورہ کیا اور جاری ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔اسسٹنٹ کمشنر نے معیارِ تعمیر پر خصوصی زور دیتے ہوئے ہدایت کی کہ کام مقررہ معیار اور ٹائم لائن کے مطابق مکمل کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل،معیار برقرار رکھا جائے،رندھاوا

مہنگائی، راولپنڈی میں 26افراد گرفتار اور 21عمارتیں سیل

مری، آٹا سمگلنگ کی کوشش ناکام سرکاری نرخوں پر فروخت

تاجر ملکی معیشت کا اہم ترین ستون، وفاقی وزیر مذہبی امور

موٹرسائیکل پر ایم ٹیگ، سینٹرز کے اوقات کار تبدیل

ورچوئل یونیورسٹی میں لیپ ٹاپس کی تقسیم کی تقریب

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ