صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:خواتین کے تحفظ کیلئے آگاہی سیمینار کا انعقاد

  • فیصل آباد
چنیوٹ:خواتین کے تحفظ کیلئے آگاہی سیمینار کا انعقاد

ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان،ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر نوید عاطف کی شرکت

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق خواتین میں احساس تحفظ اجاگر کرنے ، حقوق کی فراہمی اور خواتین پر تشدد کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ اس سلسلے میں چنیوٹ پولیس نے گورنمنٹ گریجویٹ کالج میں خواتین کے تحفظ سے متعلق آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا۔سیمینار میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر نوید عاطف، ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان، لیڈیز پولیس، کالج انتظامیہ اور طلبہ نے شرکت کی۔ ڈی پی او، ڈپٹی کمشنر اور سب انسپکٹر شمائلہ شہزادی نے طالبات کو پولیس سروسز، ویمن سیفٹی ایپ، اینٹی ویمن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل، ورچوئل ویمن پولیس سٹیشن اور ایمرجنسی نمبر 15 کے ذریعے تحفظ کے طریقہ کار سے آگاہ کیا۔طالبات کو ہراسگی کی اقسام، سائبر ہراسگی اور تھانہ جات میں وکٹم سپورٹ آفیسر کے کردار کے بارے میں بھی مکمل رہنمائی فراہم کی گئی۔ ڈی پی او اور ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ گھریلو تشدد، ہراسمنٹ اور بدسلوکی کے واقعات کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

واٹر سپلائی اسکیم کی جگہ پر قبضہ کی کوشش پائپ پھٹنے سے علاقےمیں پانی بھر گیا

سرگودھا بائی پاس روڈ تک سڑک کو دو رویہ کرنے کا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کا ماڈل بازار میں قائم رمضان سہولت بازار کا دورہ

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ڈسپوزل کے تعمیراتی کام کا جائزہ

اب تک 55 ہزار 353 کارڈز موصول ہو چکے، ڈپٹی کمشنر

بھیرہ ہسپتال میں بجلی کی فراہمی بلا تعطل جاری رہیگی ، صہیب بھرتھ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ