سکیورٹی یقینی بنائینگے :آر پی او کی گڈز ٹرانسپورٹرز کو یقین دہانی
پولیس اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان مشترکہ لائحہ عمل ترتیب دینے پر اتفاق
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد سہیل اختر سکھیرا سے گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے وفد نے ملاقات کی جس میں ٹرانسپورٹرز کو درپیش سکیورٹی خدشات، روڈ سیفٹی اور دیگر مسائل پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا۔وفد میں محسن سلیم اختر چیئرمین فیصل آباد گڈز کیرئیر ایسوسی ایشن، لالہ احسان (کنٹینر ایسوسی ایشن) سمیت کارگو اور مزدا ایسوسی ایشن کے نمائندگان شامل تھے ۔ ملاقات کے دوران سکیورٹی الرٹنس برقرار رکھنے اور ٹرانسپورٹ سیکٹر میں ویجیلنس کے فروغ کے لیے پولیس اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان مشترکہ لائحہ عمل ترتیب دینے پر اتفاق کیا گیا۔
آر پی او فیصل آباد نے گڈز ٹرانسپورٹ سے وابستہ افراد کے جان و مال کے تحفظ کی مکمل یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ ہائی ویز اور شہری حدود میں گشت بڑھایا جائے گا اور چیکنگ کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ انہوں نے مشکوک افراد، گاڑیوں اور لاوارث سامان کی بروقت نشاندہی اور رپورٹنگ پر خصوصی زور دیا۔سہیل اختر سکھیرا کا کہنا تھا کہ مال بردار گاڑیوں کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا ۔