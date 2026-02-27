صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ، تعلیمی کارکردگی کا اجلاس، سکولوں میں کوالٹی ایجوکیشن یقینی بنانے پر زور

  • فیصل آباد
چنیوٹ، تعلیمی کارکردگی کا اجلاس، سکولوں میں کوالٹی ایجوکیشن یقینی بنانے پر زور

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ریویو کمیٹی ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا اجلاس منعقد ہوا۔۔۔

 جس میں سی او ایجوکیشن اظہر سہیل نیازی اور معین الدین ڈی ایم او آفس نے جنوری کے ماہانہ تعلیمی ڈیٹا پر تفصیلی بریفنگ دی۔ بریفنگ میں سکولوں میں اساتذہ کی حاضری، بچوں کے LND ٹیسٹ، انرولمنٹ، دستیاب سہولیات، مسنگ فیسیلٹیز اور دیگر امور پر روشنی ڈالی گئی۔ڈپٹی کمشنر نے تمام ایجوکیشن افسران کو ہدایت دی کہ سکولوں میں کوالٹی ایجوکیشن کی فراہمی 100 فیصد یقینی بنائی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

واٹر سپلائی اسکیم کی جگہ پر قبضہ کی کوشش پائپ پھٹنے سے علاقےمیں پانی بھر گیا

سرگودھا بائی پاس روڈ تک سڑک کو دو رویہ کرنے کا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کا ماڈل بازار میں قائم رمضان سہولت بازار کا دورہ

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ڈسپوزل کے تعمیراتی کام کا جائزہ

اب تک 55 ہزار 353 کارڈز موصول ہو چکے، ڈپٹی کمشنر

بھیرہ ہسپتال میں بجلی کی فراہمی بلا تعطل جاری رہیگی ، صہیب بھرتھ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ