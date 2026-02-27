صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اشیائے ضروریہ کی مقررہ نرخوں پر فراہمی یقینی بنا رہے :کمشنر

  • فیصل آباد
اشیائے ضروریہ کی مقررہ نرخوں پر فراہمی یقینی بنا رہے :کمشنر

راجہ جہانگیر انور نے سمندری روڈ پر ریڑھی بازار میں قیمتوں کا جائزہ لیا

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ماہِ صیام کے دوران صارفین کو معیاری اشیائے ضروریہ سستے داموں فراہم کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ یہ بات کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے سمندری روڈ پر قائم ریڑھی بازار میں پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں اور معیار کا جائزہ لیتے ہوئے کہی۔انہوں نے ریڑھی فروشوں کے پاس سرکاری نرخناموں کی موجودگی چیک کی اور موقع پر موجود شہریوں سے ملاقات کرکے قیمتوں میں فرق کے حوالے سے دریافت کیا۔کمشنر نے کہا کہ ذخیرہ اندوزوں اور گرانفروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور کسی کو بھی مقررہ نرخوں سے زائد وصولی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شہریوں کو ریلیف کی فراہمی کے لیے پرائس کنٹرول اقدامات پر سختی سے عملدرآمد کرایا جا رہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ سے سیکرٹری ہائیکورٹ بار کی قیادت میں وفد کی ملاقات

سابق امیدوار پی پی 25زبیر سلمان کیانی کی پیپلز پارٹی میں شمولیت

ویٹرنری یونیورسٹی میں 558طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم

لاہور ہائیکورٹ :ترقی نہ دینے پر سیکرٹری ایریگیشن کو 3ہفتے میں فیصلے کاحکم

پنجاب یونیورسٹی :شجرکاری مہم بارے تقریب ، آگاہی واک

جداگانہ الیکشن :رکن اسمبلی امجد علی جاوید سے مختلف مسیحی رہنماؤں کی ملاقات

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ