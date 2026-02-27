صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حساس مقامات کی سکیورٹی مزید سخت کرنے کا فیصلہ

  • فیصل آباد
حساس مقامات کی سکیورٹی مزید سخت کرنے کا فیصلہ

دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے بعد مساجد، امام بارگاہوں، تعلیمی اداروں، سرکاری و نجی دفاتر اور ہسپتالوں کی سکیورٹی مزید سخت کرنے کی ہدایات جاری

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فضل عباس کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا جس میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور سکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ بھکر میں دہشت گردی کے حالیہ واقعہ کے پیش نظر ضلع فیصل آباد میں حفاظتی اقدامات مزید مؤثر بنانے کے لیے جامع پلاننگ کی گئی۔اجلاس میں پولیس، ریسکیو 1122، سول ڈیفنس، ہسپتالوں کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹس، کالجز، میونسپل کارپوریشن اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسروں نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران حساس تنصیبات اور عوامی مقامات کی سکیورٹی کا ازسرنو جائزہ لینے کا فیصلہ کیا گیا۔

مساجد، امام بارگاہوں، تعلیمی اداروں، سرکاری و نجی دفاتر اور ہسپتالوں کی سکیورٹی مزید سخت کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے تمام ہسپتالوں میں ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کو ہائی الرٹ رہنے اور کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشگی انتظامات مکمل رکھنے کی ہدایت کی۔ جمعۃ المبارک کے اجتماعات کے دوران پولیس اور رضاکاروں کی تعیناتی، سکیورٹی پلان کو مزید مؤثر بنانے اور پارکنگ ایریاز کی بہتر مانیٹرنگ پر بھی زور دیا گیا۔اجلاس کو بتایا گیا کہ پولیس کی جانب سے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشنز شروع کر دئیے گئے ہیں جبکہ ہنگامی حالات سے نمٹنے کی تیاری کے لیے موک ایکسرسائز کے انعقاد کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

واٹر سپلائی اسکیم کی جگہ پر قبضہ کی کوشش پائپ پھٹنے سے علاقےمیں پانی بھر گیا

سرگودھا بائی پاس روڈ تک سڑک کو دو رویہ کرنے کا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کا ماڈل بازار میں قائم رمضان سہولت بازار کا دورہ

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ڈسپوزل کے تعمیراتی کام کا جائزہ

اب تک 55 ہزار 353 کارڈز موصول ہو چکے، ڈپٹی کمشنر

بھیرہ ہسپتال میں بجلی کی فراہمی بلا تعطل جاری رہیگی ، صہیب بھرتھ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ