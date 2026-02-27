عید کے موقع پر نوسر بازی اور جرائم میں اضافہ ہو گیا، پولیس نذرانے لینے لگی
جرائم پیشہ عناصر خود کو پولیس ملازمین، روحانی شخصیات یا خفیہ اداروں کے افسر ظاہر کرتے ،نقدی، موبائل، زیورات اڑ ا نے لگے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ روک تھام کے اقدامات کر رہے : سی پی او
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)مسافر اڈوں، ہسپتالوں، پارکوں، مارکیٹوں، ٹرانسپورٹ سٹینڈز اور دیگر اہم مقامات پر عید قریب آتے ہی پیشہ ور نوسر بازوں اور جرائم پیشہ عناصر کی جانب سے شہریوں کو جھانسے میں لے کر لوٹنے کے واقعات بڑھنے لگے ہیں۔ذرائع کے مطابق جرائم پیشہ عناصر خود کو پولیس ملازمین، روحانی شخصیات یا خفیہ اداروں کے افسر ظاہر کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے شہریوں کو اپنی باتوں میں الجھا کر نقدی، موبائل، زیورات اور دیگر قیمتی سامان ہتھیاتے ہیں اور دھوکہ دہی سے فرار ہو جاتے ہیں۔ عید کے قریب شہر بھر کے اہم مقامات پر نوسر بازوں کی موجودگی نمایاں طور پر دیکھی جا رہی ہے۔
اطلاعات ہیں کہ ان وارداتوں کی ویڈیوز اور تصاویر بھی منظر عام پر آتی رہتی ہیں، اور متعدد بار ملوث افراد کے چہرے واضح ہونے کے باوجود پولیس کی کارروائی ناکافی رہتی ہے ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بعض تھانہ جات کی پولیس مبینہ طور پر ان عناصر سے بھاری نذرانے وصول کر کے انہیں تحفظ فراہم کرتی ہے ، جس کی وجہ سے وہ مسلسل شہریوں کو اپنا شکار بناتے رہتے ہیں۔تاہم سٹی پولیس آفیسر صاحبزادہ بلال عمر نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ اور جرائم کی روک تھام کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں اور متعلقہ ٹیمیں ہر وقت چوکنا ہیں۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ مشکوک افراد یا وارداتوں کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دیں تاکہ بروقت کارروائی عمل میں لائی جا سکے ۔