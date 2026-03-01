صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دہشتگردوں ،سہولت کاروں کو عبرت کا نشان بنادیاجائے :حکیم یاسر

  • فیصل آباد
دہشتگردوں ،سہولت کاروں کو عبرت کا نشان بنادیاجائے :حکیم یاسر

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مرکزی بین المذاہب امن کمیٹی کے نائب صدر ڈویژن فیصل اباد پروفیسر حکیم سید محمد یاسر نے کہا ہے کہ پاکستان نے افغان طالبان کی بلا اشتعال سرحدی جارحیت کے جواب میں آپریشن غضب للحق شروع کیا۔

پوریی قوم پاک فوج کے شانہ با شانہ ہے اب دہشتگردی کو جھڑ سے اکھاڑنے کا وقت آ گیا ہے ،حکومت اور عسکری قیادت سے اپیل ہے کہ دہشتگردوں اور انکے سہولت کاروں کو عبرت کا نشان بنا دیاجائے تاکہ آئندہ کسی کو بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہ ہو سکے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گجرات: سیوریج سسٹم کی بحالی اور ری ماڈلنگ کا منصوبہ

رمضان کا پہلا عشرہ ختم ،اشیا خورونوش کی من مانی قیمتیں

ڈپٹی کمشنر کا سبزی و پھل منڈی کھیالی کا دورہ، نیلامی کا جائزہ

ایران امریکہ جنگ سے چاول کی مارکیٹ کو نقصان کا خدشہ

پاکستانی ہنر مند ملک میں معاشی استحکام لا سکتے :ارسلان شبیر

مویشی چور گرفتار 4بھینسیں اور 2گائے برآمد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مجبوری کا آپریشن
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ان پُر خطر لمحات میں اپنا گھر تو ٹھیک ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
The Art of War
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی کیوں بڑھی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بجلی، گیس اور خطِ افلاس
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران بہانہ‘ پاکستان نشانہ
محمد عبداللہ حمید گل