صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے سی کی زیرقیادت اٹھارہ ہزاری تحصیل کی صوبہ میں دوسری پوزیشن

  • فیصل آباد
اے سی کی زیرقیادت اٹھارہ ہزاری تحصیل کی صوبہ میں دوسری پوزیشن

اٹھارہ ہزاری(نمائندہ دنیا)ماہِ جنوری کی کارکردگی رپورٹ کے مطابق صوبہ کی تمام تحصیلوں میں سے اٹھارہ ہزاری نے دوسری پوزیشن حاصل کر کے نمایاں اعزاز اپنے نام کرلیا۔

یہ کامیابی اسسٹنٹ کمشنر ثنا اللہ ہنجرا کی مؤثر قیادت اور ٹیم ورک کا نتیجہ قرار دی جا رہی ہے ۔ ریونیو اہداف حصول، سرکاری امور کی بروقت انجام دہی، صفائی مہمات اور عوامی شکایات کے ازالے میں تحصیل نے نمایاں کارکردگی دکھائی ۔اہلِ علاقہ نے اس کامیابی پر اسسٹنٹ کمشنر اور انکی ٹیم کو مبارکباد پیش کی ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ آئندہ بھی خدمت کا سفر جاری رہے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ٹی پی ون فعال بنانے کے لیے 5 ارب روپے کی منظوری

کلفٹن میں سولر پینل شوروم اور دفتر دوبارہ سیل کرنے پر عدالت برہم

افغان حکومت ہوش کے ناخن لے ،سنی تحریک

گراں فروشوں کے خلاف کارروائی ،11دکانیں سربمہر

افواج پاکستان کے شہداء کے لواحقین کے لیے خصوصی فنڈز کی تجویز

میرپور خاص:ماہ صیام میں بھی کیمیکل سے دودھ کی تیاری جاری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مجبوری کا آپریشن
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ان پُر خطر لمحات میں اپنا گھر تو ٹھیک ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
The Art of War
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی کیوں بڑھی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بجلی، گیس اور خطِ افلاس
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران بہانہ‘ پاکستان نشانہ
محمد عبداللہ حمید گل