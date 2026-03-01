صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایجوکیشن افسر تعلیم دوست ماحول پروان چڑھائیں:اظہر سہیل

  • فیصل آباد
ایجوکیشن افسر تعلیم دوست ماحول پروان چڑھائیں:اظہر سہیل

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)سی ای او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی چنیوٹ اظہر سہیل نیازی نے جملہ ڈی ای اوز، ڈی ڈی اوز، اے ای اوز سے میٹنگ کی۔۔۔

کوالٹی ایجوکیشن اور طلبہ کی کردار سازی پر زور دیتے ہوئے ایجوکیشن افسروں کوہدایت کی کہ وہ اساتذہ اور طالبعلموں کے مابین تعلیم دوست ماحول کو پروان چڑھائیں۔ تمام سکول سربراہان اور اساتذہ کی جدید خطوط پرٹریننگ کا لائحہ عمل جلد مرتب کیا جائے ۔ سکولوں کے باقاعدگی سے دورے کرکے تدریسی وانتظامی امور کی مکمل جانچ کریں اور تعمیراتی کاموں کے دوران ایس او پیز پر سو فیصد عملدرآمد کروایا جائے ، غفلت برتنے والے ہیڈز کیخلاف سخت کارروائی کی جائیگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

گندم خریداری: گوداموں کی مرمت کا حکم

آر پی او کی کھلی کچہری ، لوگوں کے مسائل سنے

کلورکوٹ: پھل، سبزی اور برائلر مہنگا ، غریب پریشان

پیرا فورس افسر رمضان کے دوران فیلڈ میں متحرک

بازاروں میں دن دہاڑے کھانے پینے کی اشیاء کی فروخت

پر تشدد واقعات ، نشہ میں دھت شہری کا بیوی پر تشدد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مجبوری کا آپریشن
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ان پُر خطر لمحات میں اپنا گھر تو ٹھیک ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
The Art of War
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی کیوں بڑھی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بجلی، گیس اور خطِ افلاس
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران بہانہ‘ پاکستان نشانہ
محمد عبداللہ حمید گل