صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او چنیوٹ کی کھلی کچہری مسائل سنے ، دادرسی کی ہدایت

  • فیصل آباد
ڈی پی او چنیوٹ کی کھلی کچہری مسائل سنے ، دادرسی کی ہدایت

چنیوٹ، چناب نگر(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)ڈی پی او چنیوٹ ڈاکٹر نوید عاطف نے آفس میں کھلی کچہری میں لوگوں کے مسائل سنے۔

درخواستیں متعلقہ افسروں کو مارک کرکے داد رسی یقینی بنانے اوردرخواستوں کا فالو اپ لیکر رپورٹ پیش کرنیکی ہدایت کی۔ انکا کہنا تھاکہ تھانوں میں مسئلہ حل نہ ہو تو شہری بلاجھجھک میرے دفتر تشریف لائیں ،انکے مسائل کا حل یقینی بنایا جائے گا ۔ شہری گھر بیٹھے درخواست وٹس ایپ نمبر 0370-4022020 پر بھی بھیج سکتے ہیں۔ ڈی پی او نے کہا شہری ٹریفک قوانین پر عملدر آمد بھی یقینی بنائیں ،اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں۔ ٹریفک پولیس چنیوٹ نے 24 گھنٹے کے دوران قوانین کی خلاف ورزی پر417 چالان اور7لاکھ ر کے جرمانے کئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

اوموڈا اینڈ جیکو نشاط کا پارکو گنور لمیٹڈ کے ساتھ معاہدہ

جنرل ہسپتال انتظامیہ کی کارروائی ملنے والا کمسن بچہ ماں کے سپرد

گورنر کا بذریعہ ٹرین اسلام آباد سفر، عملے کااستقبال

وزیر ہاؤسنگ کی کھلی کچہری شہریوں کے مسائل سنے

ترقیاتی کاموں میں غفلت پر ایم ڈی واسا جہلم معطل

چکن کی قیمت میں 15روپے کلو اضافہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مجبوری کا آپریشن
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ان پُر خطر لمحات میں اپنا گھر تو ٹھیک ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
The Art of War
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی کیوں بڑھی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بجلی، گیس اور خطِ افلاس
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران بہانہ‘ پاکستان نشانہ
محمد عبداللہ حمید گل