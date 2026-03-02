صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امہ سکالرشپ ٹیسٹ کا انعقاد

  • فیصل آباد
پینسرہ(نمائندہ دنیا)امہ انٹرنیشنل سکول اینڈ کالج کے چبھال کیمپس میں امہ سکالرشپ ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا۔ درجنوں سکولوں کے کلاس دہم کے طلبہ نے شرکت کی۔

ٹیسٹ کا مقصد طلبہ کی علمی صلاحیتوں کا جائزہ لینا اور مستحق نوجوانوں کو تعلیمی میدان میں بہتر مواقع فراہم کرنا تھا۔ڈائریکٹر امہ کالج ڈاکٹر عبداللہ مدثر نے کہاامہ انٹرنیشنل سکول اینڈ کالج میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ پرنسپل اِفتخار احمد نے کہایہ ٹیسٹ نا صرف طلبہ کے اندر مسابقتی جذبے کو بڑھاتا ہے بلکہ انہیں خود اعتمادی اور علم کی لگن بھی عطا کرتا ہے۔

