صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رکشہ ڈرائیور وین سے تصادم میں جا ں بحق ہوگیا

  • فیصل آباد
رکشہ ڈرائیور وین سے تصادم میں جا ں بحق ہوگیا

فضل نواں لاہور جاتے حادثے کاشکار،وین ڈرائیور وقار شدید زخمی

گوجرہ ( نما ئندہ دُنیا)وین سے تصادم سے رکشہ ڈرائیور جا ں بحق ہوگیا ۔ چک نمبر 276 ج ب کا فضل اپنے رکشہ میں نوا ں لا ہور جارہا تھا کہ جھنگ روڈ پر سا منے سے آ نے وا لی پک اپ وین نے اسے ٹکر مار دی جس سے رکشہ ڈرائیور فضل اور چک نمبر 257 ر ب کا وقار سعید شدید زخمی ہوگئے اور فضل شدید زخمو ں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی دم توڑ گیا زخمی وقار سعید کو رورل ہیلتھ سنٹر نوا ں لاہور منتقل کر دیا گیا ۔ نوا ں لاہور پو لیس نے نعش ضروری کا رروائی کے بعد ورثا کے حوا لے کردی اور رکشہ اورویگن کوقبضہ میں لے کر تفتیش کا آ غاز کردیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گندگی ،خراب سیوریج سسٹم سے امراض پھیلنے لگے

کئی سیاستدانوں نے اقتدار میں آکر عوام کی نہیں اپنی قسمت بدلی،گورنر

عثمانیہ اسپتال میں جدید ایکو کارڈیو گرافی مشین کی تنصیب

پولیس مقابلوں میں 7زخمی ملزمان گرفتار،اسلحہ برآمد

ہندو ملازمین کو تاحال تنخواہیں ادانہیں کی جاسکیں

پنجابی پختون اتحاد کی افواج پاکستان سے یکجہتی کیلئے ریلی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ