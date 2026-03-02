صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی یومِ شہری دفاع کی تقریبات کا آغاز ،آگاہی سیمینار ،واک

  • فیصل آباد
عالمی یومِ شہری دفاع کی تقریبات کا آغاز ،آگاہی سیمینار ،واک

ٹوبہ ٹیک سنگھ،کمالیہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نمائندہ دنیا) ڈائریکٹر سول ڈیفنس پنجاب تسنیم خان اور ڈپٹی کمشنر و کنٹرولر سول ڈیفنس عمر عباس میلہ کی ہدایات پر عالمی یومِ شہری دفاع کی تقریبات کا آغاز کر دیا گیا۔

اس سلسلے میں گورنمنٹ ماڈل ہائی سکول جھنگ روڈ میں سول ڈیفنس آفیسر محمود گل کی زیر نگرانی آگاہی سیمینار ، واک کا انعقاد کیا گیا، طلبہ و اساتذہ نے شرکت کی۔مقررین نے شہری دفاع کی اہمیت اور ہنگامی حالات میں حفاظتی تدابیر پر روشنی ڈالی، ماڈل وارڈن پوسٹ جھنگ روڈ پر بھی سیمینار ہوا، چیف وارڈن سول ڈیفنس میاں امتیاز ، سول ڈیفنس آفیسر محمود گل، سول ڈیفنس سٹاف اور وارڈنز نے شرکت کی۔ محمود گل نے کہا اس دن کا مقصد عوام کوہنگامی حالات سے نمٹنے کیلئے تیار کرنا ہے۔ انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ سول ڈیفنس کی تربیت حاصل کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں بروقت کردار ادا کیا جا سکے ۔

 

