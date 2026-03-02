صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایران پر حملے قانون کی کھلی خلاف ورزی :اعجاز چودھری

  • فیصل آباد
ایران پر حملے قانون کی کھلی خلاف ورزی :اعجاز چودھری

سپریم لیڈر علی خامنائی او راہلخانہ کی شہادت امت مسلمہ کیلئے ناقابل تلافی نقصان پاکستان ایران کیساتھ ، اللہ تعالیٰ برادر ملک کو فتح و نصرت سے ہمکنار کرے

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر اعجاز چودھری کا کہنا ہے کہ ایران پر حملے بلا اشتعال مسلح جارحیت ہے ، یہ حملے بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر حملہ ایران کی سلامتی اور خود مختار ی حملہ کرتے ہوئے ا کے سپریم لیڈر علی خامنائی و اہلخانہ کی شہادت امت مسلمہ کیلئے ناقابل تلافی نقصان ہے ،ہماری ریاست ایرانی عوام کیساتھ کھڑی ہے اسرائیلی جاحریت اور دہشتگردی کا منہ توڑ جواب دینا ایران کا بنیادی حق ہے اللہ تعالیٰ ایران کو فتح و نصرت سے ہمکنار کرے۔ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے جارحیت پرمسئلہ کے پرامن حل کیلئے سعودی عرب سمیت مشرق وسطیٰ کو معاونت کیلئے تیار رہنا چاہئے ۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں بد قسمتی سے امریکہ اسرائیل،بھارت سمیت دنیا بھر کی سامراجی قوتوں کی جانب سے برادر اسلامی ملک ایران پر حملوں سے قبل خطے میں فوجی تیاریوں سے واضح ہوتا ہے کہ یہ سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گندگی ،خراب سیوریج سسٹم سے امراض پھیلنے لگے

کئی سیاستدانوں نے اقتدار میں آکر عوام کی نہیں اپنی قسمت بدلی،گورنر

عثمانیہ اسپتال میں جدید ایکو کارڈیو گرافی مشین کی تنصیب

پولیس مقابلوں میں 7زخمی ملزمان گرفتار،اسلحہ برآمد

ہندو ملازمین کو تاحال تنخواہیں ادانہیں کی جاسکیں

پنجابی پختون اتحاد کی افواج پاکستان سے یکجہتی کیلئے ریلی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ