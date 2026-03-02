صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سفر کو محفوظ بنانے کیلئے اقدامات جاری : ڈی پی اوچنیوٹ

  • فیصل آباد
سفر کو محفوظ بنانے کیلئے اقدامات جاری : ڈی پی اوچنیوٹ

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)رکشہ ڈرائیوروں کیلئے ڈرائیونگ لائسنس حصول کو مزید آسان بناکرالگ کاؤنٹر بنا دیا گیا ہے۔ ڈی ایس پی ٹریفک خرم شہزاد کی زیر نگرانی سپیشل مہم کے تحت رکشہ ڈرائیونگ لائسنس تیار کیے جار ہے ہیں۔

اتوار کا دن رکشہ ڈرائیوروں کیلئے مختص کیا گیا ہے تاکہ ڈرائیور آسانی سے ڈرائیونگ لائسنس بنوا سکیں ۔ اس حوالے سے ڈی پی اوچنیوٹ ڈاکٹر نوید عاطف کا کہنا ہے کہ شہریوں کے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جار ہے ہیں ۔ سپیشل مہم کے دوران آسان طریقے سے رکشہ ڈرائیوروں کے لائسنس تیار کیے جار ہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

انتظامیہ پھل، سبزیاں مقررہ نرخوں پر فروخت کرانے میں ناکام

دربار داتا گنج بخشؒ کی ترقی و تحفظ کیلئے پر عزم : نبیل جاوید

وزیر صحت کا ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز ہسپتال قصور کا دورہ

پرامن احتجاج حق،املاک کو نقصان پہنچاناعقلمندی نہیں :طاہر اشرفی

ایران میں پاکستانی طلبہ کا تحفظ یقینی بنانے کیلئے وفاق کوخط

اقلیتی امور پنجاب کا بجٹ 8 ارب مقرر : رمیش سنگھ اروڑہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ