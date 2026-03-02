صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طلبہ کی تقریب دستار بندی اور دوپٹہ پوشی کا انعقاد

  • فیصل آباد
طلبہ کی تقریب دستار بندی اور دوپٹہ پوشی کا انعقاد

جڑانوالہ(نمائندہ دنیا)دی ارقم سکول عمر فاروق کیمپس کے شعبہ حفظ کے زیرِ اہتمام ہفتم و ہشتم کے طلبہ کی تکمیل حفظ قرآن کی خوشی میں تقریب دستار بندی و دوپٹہ پوشی کا انعقاد ،اساتذہ، طلبہ اور والدین نے شرکت کی۔

مہمانِ خصوصی ایم ڈی رانا عرفان شہزاد اور چیئرمین حامد محمود تھے جبکہ پرنسپل زینب نواز چٹھہ نے میزبانی کے فرائض انجام دیئے ۔مہمانِ خصوصی حامد محمود اور قاری قاسم نے طلبہ کی دستار بندی اور طالبات کی دوپٹہ پوشی کی اور انہیں اس عظیم سعادت کے حصول پر مبارکباد پیش کی۔شرکا نے خطاب میں کہا کہ قرآن مجید کا حفظ کرنا عظیم اعزاز اوراللہ کی خصوصی نعمت ہے ۔ یہ بچے نا صرف اپنے والدین بلکہ ادارے کا فخر ہیں،امیدہے کہ یہ عملی زندگی میں قرآنِ کریم کی تعلیمات کو اپنا شعار بنائینگے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گندگی ،خراب سیوریج سسٹم سے امراض پھیلنے لگے

کئی سیاستدانوں نے اقتدار میں آکر عوام کی نہیں اپنی قسمت بدلی،گورنر

عثمانیہ اسپتال میں جدید ایکو کارڈیو گرافی مشین کی تنصیب

پولیس مقابلوں میں 7زخمی ملزمان گرفتار،اسلحہ برآمد

ہندو ملازمین کو تاحال تنخواہیں ادانہیں کی جاسکیں

پنجابی پختون اتحاد کی افواج پاکستان سے یکجہتی کیلئے ریلی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ