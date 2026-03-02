صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الائیڈ ہسپتال II کوڈونرز کے تعاون سے اینستھیزیا مشین عطیہ

  • فیصل آباد
الائیڈ ہسپتال II کوڈونرز کے تعاون سے اینستھیزیا مشین عطیہ

انجمن انسدادِ منشیات کی طرف سے مشین ایم ایس ڈاکٹر ظفر اقبال کے سپر د

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)انجمن انسداد منشیات الائیڈہسپتال II کو ڈونرزکے تعاون سے 18 لاکھ روپے مالیت کی جدید ترین اینستھیزیا (Anesthesia) مشین عطیہ کی گئی ۔ماہر امراض نفسیات پروفیسر ڈاکٹر امتیاز ڈوگر،جنرل سیکرٹری آمنہ اکرم نے ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر خالدہ رفیق کے ہمراہ مشین میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر ظفر اقبال کے سپرد کی۔ڈپٹی ایم ایس ڈاکٹر علی بیگ،ڈاکٹر عمران، پرویز، افضل جالندھری اور دیگر موجود تھے ۔ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر نے جنرل سیکرٹری کی قیادت میں انجمن انسداد منشیات کی کاوشوں کی تعریف کی اور کہا کہ این جی او کی طرف سے ہسپتال کے لئے وسائل کی فراہمی احسن اقدام ہے ۔میڈیکل سپرنٹنڈنٹ نے بتایا کہ مشین ہسپتال میں موجود نہ تھی جسکی فراہمی سے سہولت ملے گی۔انہوں نے بتایا کہ یہ مشین آپریشن تھیٹر میں بروئے کار لائی جائے گی۔انجمن انسداد منشیات نے ہسپتال کو مزید وسائل کی فراہمی کے عزم کا اعادہ کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گندگی ،خراب سیوریج سسٹم سے امراض پھیلنے لگے

کئی سیاستدانوں نے اقتدار میں آکر عوام کی نہیں اپنی قسمت بدلی،گورنر

عثمانیہ اسپتال میں جدید ایکو کارڈیو گرافی مشین کی تنصیب

پولیس مقابلوں میں 7زخمی ملزمان گرفتار،اسلحہ برآمد

ہندو ملازمین کو تاحال تنخواہیں ادانہیں کی جاسکیں

پنجابی پختون اتحاد کی افواج پاکستان سے یکجہتی کیلئے ریلی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ