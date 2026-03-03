صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس ایس پی پٹرولنگ مرزا انجم کمال کا سرپرائز دورہ، پٹرولنگ پوسٹوں کی سکیورٹی کا جائزہ

  • فیصل آباد
ایس ایس پی پٹرولنگ مرزا انجم کمال کا سرپرائز دورہ، پٹرولنگ پوسٹوں کی سکیورٹی کا جائزہ

ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا )ایس ایس پی پٹرولنگ فیصل آباد ریجن مرزا انجم کمال نے شہید محمد اسحاق پیڑولنگ پوسٹ پینسرہ اور شہید رفاقت علی پیڑولنگ پوسٹ امین پور کا سرپرائز دورہ کیا،

جہاں انہوں نے پوسٹوں کی سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور موک ایکسرسائز کی کارکردگی کا معائنہ کیا۔تفصیلات کے مطابق ایس ایس پی مرزا انجم کمال نے ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کی کارکردگی کو سراہا اور ممکنہ سکیورٹی خدشات کے پیش نظر سکیورٹی گیجٹس، اسلحہ اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس