صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گڑھ مہاراجہ:ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت پر احتجاجی ریلی

  • فیصل آباد
گڑھ مہاراجہ:ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت پر احتجاجی ریلی

گڑھ مہاراجہ (نمائندہ دنیا )سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت کے بعد مرکزی جامع مسجد جعفریہ سے گڑھ مہاراجہ موڑ چوک تک ایک بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔

ریلی کا انعقاد شیعہ علماء کونسل احمد پور سیال، عزاداری کونسل احمد پور سیال، تحفظ عزاداری احمد پور سیال، امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن اور ملت جعفریہ کے زیر اہتمام کیا گیا۔ مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی اور کتبے و بینرز اٹھا رکھے جن پر احتجاجی پیغامات درج تھے ۔سابق رکن قومی اسمبلی اسامہ حمزہ، مولانا چمن عباس لنگاہ، سید توقیر افضل نقوی، سید علی رضا شاہ، ملک سفیر حسین اعوان ایڈووکیٹ، چودھری عامر عبداللہ اور مولانا غلام عباس مقدسی نے خطاب کرتے ہوئے ایران میں ہونے والی دہشت گردی، خصوصاً آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کی پرزور مذمت کی۔ انہوں نے عالمی برادری سے اس واقعے پر فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ پوری شعیہ قوم اس غم کی گھڑی میں ایرانی بھائیوں کے دکھ میں شریک ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس