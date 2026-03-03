صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بہبود فنڈ بورڈ: 2کروڑ25 لاکھ امداد، 564 درخواستیں منظور

  فیصل آباد
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ضلعی بہبود فنڈ بورڈ فیصل آباد نے تعلیمی وظائف، میرج اور دیتھ گرانٹ کی مجموعی طور پر 564 درخواستیں منظور کرتے ہوئے 2 کروڑ 24 لاکھ 98 ہزار روپے کے فنڈز جاری کیے ۔

تعلیمی وظائف کی 182 درخواستوں پر 51 لاکھ 88 ہزار روپے ، میرج گرانٹ کی 197 درخواستوں پر ایک کروڑ 8 لاکھ 35 ہزار روپے اور کفن دفن کی 185 درخواستوں پر 64 لاکھ 75 ہزار روپے کی گرانٹ دی گئی ہے ۔ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر کی ہدایات پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹرز زینب جہانداد نے اجلاس کے دوران فنڈز کے اجرا کی منظوری دی۔ انچارج بہبود فنڈ برانچ محمد نوید نے بتایا کہ منظور شدہ رقوم درخواست گزاروں کے بینک اکاؤنٹس میں منتقل کر دی گئی ہیں۔انہوں نے مزید بتایا کہ ماہانہ امداد کے 28 نئے فریش کیسز بھی منظور کر لیے گئے ہیں تاکہ مستحقین تک بروقت مدد پہنچائی جا سکے ۔

 

