صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈویژن میں 95 ہزار ایکڑ رقبے پر کپاس کی کاشت کا ہدف مقرر

  • فیصل آباد
ڈویژن میں 95 ہزار ایکڑ رقبے پر کپاس کی کاشت کا ہدف مقرر

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)مریم نواز شریف کے احکامات کے تحت ڈویژنل کمیٹی برائے کاٹن کراپ مینجمنٹ اینڈ مانیٹرنگ کا اجلاس راجہ جہانگیر انور، کمشنر فیصل آباد کی صدارت میں منعقد ہوا۔

ڈائریکٹر زراعت چوہدری خالد محمود نے بتایا کہ ڈویژن میں 95 ہزار ایکڑ رقبے پر کپاس کی کاشت کا ہدف مقرر کیا گیا ہے اور اب تک 15 ہزار ایکڑ سے زائد رقبے پر کاشت مکمل کر لی گئی ہے ۔کمشنر نے کہا کہ کسانوں کی آگاہی کے لیے تمام تر تشہیری ذرائع بروئے کار لائے جائیں۔ انہوں نے محکمہ انہار کو ہدایت کی کہ کپاس کی فصل کو پانی کی فراہمی کے لیے مؤثر اقدامات یقینی بنائے جائیں۔کمشنر نے مزید کہا کہ کسانوں کو فصل کی مناسب قیمت کی ادائیگی کے لیے سیکرٹری زراعت سے بھی رابطہ کیا جائے گا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنرز جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور چنیوٹ نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔کمشنر نے واضح کیا کہ کسانوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنا انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
امریکہ کے لیے نیا کمبل
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
سعود عثمانی