صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گراں فروشی کیخلاف ایکشن ، 93 ہزار 500 روپے جرمانہ ،3 دکانیں سیل

  • فیصل آباد
گراں فروشی کیخلاف ایکشن ، 93 ہزار 500 روپے جرمانہ ،3 دکانیں سیل

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کی ہدایات پر رمضان المبارک کے دوران گراں فروشی کے خلاف ضلعی انتظامیہ کی کارروائیاں تیز کر دی گئیں۔

 پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے 3 ہزار سے زائد دکانوں اور مارکیٹس کی انسپکشن کی، 93 ہزار 500 روپے جرمانہ عائد کیا، 3 دکانیں سیل کیں اور 8 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ضلعی انتظامیہ نے شہریوں سے اپیل کی کہ گراں فروشی یا ذخیرہ اندوزی کی شکایت فوری اطلاع دی جائے ۔ تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز نے سبزی و فروٹ منڈی میں نرخوں کا جائزہ لیا تاکہ منڈی سے مارکیٹ تک قیمتوں میں استحکام برقرار رکھا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈی ایچ کیو میں جدید الٹراساؤنڈ اور سی ٹی اسکین شعبہ کا افتتاح

بھیرہ اشیا کی قیمتوں کا جائزہ، اسسٹنٹ کمشنر کی سخت ہدایت

بھاگٹانوالہ میں پٹرول کی قلت، شہری شدید مشکلات کا شکار

میونسپل کمیٹی اور پیرا فورس کا تجاوزات کے خلاف آپریشن

بھاگٹانوالہ :رمضان کے دوران خودساختہ مہنگائی، شہری پریشان

کالاباغ بازار میں صفائی کے ناقص انتظامات، شہری پریشان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
امریکہ کے لیے نیا کمبل
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
سعود عثمانی