صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ادارہ الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مستحق افراد کو راشن تقسیم

  • فیصل آباد
ادارہ الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مستحق افراد کو راشن تقسیم

سمندری(نمائندہ دنیا)جماعت اسلامی سمندری کے ادارہ الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مستحق افراد کو راشن تقسیم کیاگیا۔

تقریب میں دو سو سے زائدافرادکو ضروریات زندگی کی اشیا پر مشتمل راشن کے بیگ تقسیم کئے گئے ۔راشن حاصل کرنے والوں نے ضلعی امیر جماعت اسلامی سردار عثمان ایڈووکیٹ اور حافظ حبیب اللہ نائب امیر الخدمت فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کیا ۔عثمان ایڈووکیٹ اور حافظ حبیب اللہ و دیگر مقررین کا تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ جماعت اسلامی ہمیشہ غریب کی آواز بنی ہے ،مستحقین کو راشن تقسیم کیا جا رہا کہ رمضان المبارک میں انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

جی ایچ کیو پاکستان کی نشانی، پوری دنیا کو للکار رہا ،حنیف عباسی

آئی جی اسلام آباد کا مختلف ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ،سکیورٹی کا جائزہ

اسلام آباد میں سکیورٹی سخت، شہریوں کو سہولیات دیں، ڈی آئی جی

کچہری چوک منصوبہ، پولیس افسروں کو تعریفی خطوط دیئے گئے

جڑواں شہروں میں سرچ آپریشنز، 32جرائم پیشہ افراد گرفتار

فوڈ اتھارٹی کی کارروائی،16ہزار لٹرمضر صحت مشروب تلف

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل