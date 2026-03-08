صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

والدین کے ایصال ثواب کیلئے سالانہ ختم پاک کی محفل

  • فیصل آباد
والدین کے ایصال ثواب کیلئے سالانہ ختم پاک کی محفل

گوجرہ (نما ئندہ دُنیا)مرکزی انجمن تاجران گوجرہ کے جنرل سیکرٹری شیخ امجد ضیاکی طرف سے والدین کے ایصال ثواب کیلئے سالانہ ختم پاک کی محفل کا انعقاد۔

اسسٹنٹ کمشنر ریاض گجر،تحصیلدار ایم سعید،ڈی ایس پی علم الدین،پیرسید اسرارالبہار شاہ،مفتی خالدمقصود نورانی،پی ایم اے صدر ڈاکٹر سلطان ،پرنسپل پوسٹ گریجوایٹ کالج ملک حق نوا دانش، بار ایسوسی ایشن کے صدر اعجاز اختر کہوجہ،سابق صدر بار شیخ جاوید، پراپرٹی ڈیلر شیخ اورنگزیب بابر،مرکزی انجمن تاجران کے صدر منصوراحمد بھنگو ودیگرشخصیات نے شر کت کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ترقیاتی منصوبوں پر معیار کی کڑی نگرانی کرنے کی ہدایت

گورنر سے بین المذاہب پیس کمیٹی پنجاب کے علما کی ملاقات

ایل ڈی اے کا اہم شاہراہوں کو کمرشل قرار دینے کا نوٹیفکیشن

جنرل ہسپتال :خواتین پر تشدد کرنیوالے 3 گارڈز گرفتار

پنجاب یونیورسٹی :ایسو سی ایٹ ڈگری کے داخلہ فارم جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع

سی بی ڈی : تمام منصوبوں کی تعمیراتی رفتار تیز کرنے کی ہدایت

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل