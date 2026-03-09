صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹو بہ :خواتین کی عدالتوں سے طلاق کے دعوے بڑھ گئے

  • فیصل آباد
ٹو بہ :خواتین کی عدالتوں سے طلاق کے دعوے بڑھ گئے

50 فیصد سے زائد دعوے شادی کے ایک سے تین ماہ کے دوران ہی دائر کئے گئے

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )خواتین کی طرف سے عدالتوں کے ذریعے شوہروں سے طلاق حاصل کرنے کی شرح میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے ۔ ذرائع کے مطابق گذشتہ سال کے دوران مقامی عدالتوں میں طلاق اور بچوں کے ماہانہ خرچ کے دعوے گذشتہ سالوں کے مقابلے دوگنا سے بھی زیادہ دائر ہوئے ۔خواتین نے شوہروں کے ظلم و تشدد سے تنگ آ کر تنسیخ نکاح کے دعوے دائر کیے اور فیصلہ ہونے تک دارالامان میں قیام اختیار کیا۔ نوجوان لڑکیاں جو پسند کی شادی کی خواہشمند تھیں لیکن والدین کے عدم رضامندی کے باعث گھر چھوڑ کر دارالامان پہنچیں، عدالت میں شادی کر کے شوہر کے ساتھ رہ گئیں۔17 سے 21 سال عمر کی لڑکیوں نے پسند کی شادیاں کیں، مگر مختلف وجوہات کی بناء پر اپنے شوہروں کے خلاف سنگین الزامات کے ساتھ طلاق کے دعوے دائر کیے ۔ 50 فیصد سے زائد دعوے شادی کے ایک سے تین ماہ کے دوران ہی دائر ہوئے ۔انٹرنیٹ پر دوستی، موبائل فون کا غلط استعمال، انڈین ڈرامے ، کم جہیز، بیٹے کی پیدائش میں ناکامی، الگ رہائش کی خواہش، اور شوہروں کا نشہ طلاق کی بڑھتی شرح کی بڑی وجوہات ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

فوڈاتھارٹی کے چھاپے ، مضر صحت دودھ مشروبات ضبط بھاری جرمانے

تجارتی مراکز میں شدید ترین ٹریفک جام ، معمول، شہری خوار

میپکو ، ایس او پیزپر عمل کیلئے سیفٹی واک، چیکنگ

بجلی چوروں کیخلاف کریک ڈاؤن، 216 افراد پکڑے گئے

شیعہ علماء کونسل کی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کیلئے ریلی

پاک فوج سے اظہار یکجہتی کیلئے ریلیاں،فول پروف سکیورٹی فراہم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہم اس بحران سے کیسے نکلیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بڑا جھوٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(2)
بابر اعوان
جاوید حفیظ
جنگ، سازشیں اور پاکستان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی کی قیمتوں کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایران، کچھ تلخ حقائق
سعود عثمانی