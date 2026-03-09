صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان میں مضر صحت اشیا کی سر عام فروخت جاری

  • فیصل آباد
رمضان میں مضر صحت اشیا کی سر عام فروخت جاری

سڑک کنارے ٹھیلوں پر اشیاء کو ڈھانپنے کا انتظام بھی نہیں کیا جاتا

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلعی انتظامیہ، پنجاب فوڈ اتھارٹی اور دیگر متعلقہ اداروں کی غفلت کے باعث شہر میں مضر صحت کھانے پینے کی اشیاء کی سر عام فروخت جاری ہے ۔ رمضان میں چٹخارے دار اشیاء جیسے سموسے ، پکوڑے ، کچوریاں، دہی بھلے اور فروٹ چاٹ کا استعمال بڑھ جاتا ہے ۔دکانوں میں ناقص اور مضر صحت مواد استعمال کیا جاتا ہے ، جبکہ سڑک کنارے ٹھیلوں پر اشیاء کو ڈھانپنے کا انتظام نہیں کیا جاتا۔ مکھیوں، گرد و غبار اور گاڑیوں کے دھوئیں کے سبب یہ اشیاء خطرناک ثابت ہو رہی ہیں۔ عوامی حلقوں نے کمشنر فیصل آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ مضر صحت اشیاء فروخت کرنیوالوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

انسانیت کی خدمت کیلئے د ن رات کام کرینگے :نائلہ ریاض

وزیر اعلیٰ کے فنڈز سے گجرات میں ریکارڈ کام جاری :شافع حسین

گجرات میں گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹس کے اجرا کا باقاعدہ آغاز

ڈسکہ میں سڑکوں ، نکاسی آب منصوبوں پرکام جاری:ذیشان رفیق

گھریلوفیصلوں میں خواتین کی مشاورت ہونی چاہیے ، ثمینہ عرفان

رائٹ ٹو انفارمیشن کے موضوع پر صحافیوں کیلئے آگاہی سیشن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہم اس بحران سے کیسے نکلیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بڑا جھوٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(2)
بابر اعوان
جاوید حفیظ
جنگ، سازشیں اور پاکستان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی کی قیمتوں کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایران، کچھ تلخ حقائق
سعود عثمانی