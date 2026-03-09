صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسانیت کو راہ ہدایت قرآن مجید ہی سے حاصل ہو گی :مقررین

  • فیصل آباد
انسانیت کو راہ ہدایت قرآن مجید ہی سے حاصل ہو گی :مقررین

چناب نگر(نامہ نگار)جا معہ عثمانیہ ختم نبوت چنا ب نگر میں عظمت قرآن سیمینار سے مقررین نے کہا ہے کہ قرآن مجید کو اﷲ تعالیٰ نے عالم انسانیت کی رہنمائی کیلئے نازل کیا گیا قرآن پاک ہمارے لئے ہدایت اسلام ہمارے لئے نظام زندگی ہے۔

مقررین نے کہا کہ انسانیت کو راہ ہدایت قرآن مجید ہی سے حاصل ہوسکے گی حضورﷺ آخری نبی ہیں اور قرآن مجید اﷲ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے قرآن پاک کی زبان فصیح ترین عربی ہے اور اس کتاب کا کوئی ثانی نہیں ہے قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس میں کسی بھی لفظ اور آیت میں آج تک کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا ہے اور اﷲ تعالیٰ نے خود آگاہ کیا ہے کہ یہ کتاب اسی نے نازل کی ہے اور وہی اس کا محافظ ہے قیامت تک کیلئے قرآن پاک اپنے انہی ابتدائی الفاظ و آیات کے ساتھ موجود رہے گا معاشرے کا ہر فرد اپنے معمولات میں تلاوت قرآن کو شامل کرے اس بے چینی کے دور میں تلاوت کی برکت سے اطمینان و سکون محسوس کرے گا یہ کتاب انسانی زندگی کے ہر دائرے سماجی دنیاوی مذہبی اور روحانیت کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

انسانیت کی خدمت کیلئے د ن رات کام کرینگے :نائلہ ریاض

وزیر اعلیٰ کے فنڈز سے گجرات میں ریکارڈ کام جاری :شافع حسین

گجرات میں گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹس کے اجرا کا باقاعدہ آغاز

ڈسکہ میں سڑکوں ، نکاسی آب منصوبوں پرکام جاری:ذیشان رفیق

گھریلوفیصلوں میں خواتین کی مشاورت ہونی چاہیے ، ثمینہ عرفان

رائٹ ٹو انفارمیشن کے موضوع پر صحافیوں کیلئے آگاہی سیشن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہم اس بحران سے کیسے نکلیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بڑا جھوٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(2)
بابر اعوان
جاوید حفیظ
جنگ، سازشیں اور پاکستان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی کی قیمتوں کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایران، کچھ تلخ حقائق
سعود عثمانی