صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین کے حقوق کے تحفظ اور برابری کے فروغ کیلئے تقریب

  • فیصل آباد
خواتین کے حقوق کے تحفظ اور برابری کے فروغ کیلئے تقریب

معاشرے میں خواتین کو مساوی حقوق دینا سب کی مشترکہ ذمہ داری :مقررین

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)خواتین کے عالمی دن کے موقع پر وومن پروٹیکشن سنٹر، قصرِ بہبود اور رورل سوشیالوجی ڈیپارٹمنٹ زرعی یونیورسٹی کے اشتراک سے ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں خواتین کے حقوق کے تحفظ، ان کی عظمت، برابری اور انصاف کی فراہمی کے موضوعات پر گفتگو کی گئی۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانا اور انہیں معاشرے میں مساوی حقوق دینا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے ۔

انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے معاشرے کے تمام طبقات کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔اس موقع پر چیف ٹریفک آفیسر ناصر جاوید رانا، سابق ایم پی اے ڈاکٹر نجمہ افضل، چیئرپرسن رورل سوشیالوجی ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر صدف محمود، سماجی رہنما ڈاکٹر جعفر حسن مبارک، ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر خالدہ رفیق، ڈسٹرکٹ ویمن پروٹیکشن آفیسر کنول شہزادی، منیجر قصرِ بہبود ریحانہ یاسمین، ویمن پروٹیکشن آفیسر صنم زہرا اور لاء آفیسر زاہد علی شاہ سمیت دیگر شخصیات نے بھی خطاب کیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

رمضان نائٹ اسپورٹس فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا

سرگودھا پولیس کے افسران و جوانوں کو تعریفی سرٹیفکیٹ و نقد انعامات تقسیم

خاتون نے مذہب عیسائیت سے تائب ہو کر اسلام قبول کر لیا

گوہر ایوب کا ایم این اے مقداد علی خان کے والد کی رحلت پر اظہار افسوس

میانوالی کے 6تھانوں کے ایس ایچ اوز تبدیل

میانوالی کے 6تھانوں کے ایس ایچ اوز تبدیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہم اس بحران سے کیسے نکلیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بڑا جھوٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(2)
بابر اعوان
جاوید حفیظ
جنگ، سازشیں اور پاکستان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی کی قیمتوں کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایران، کچھ تلخ حقائق
سعود عثمانی