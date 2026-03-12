صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ: شاہ بانو ایجوکیشنل سسٹم میں نتائج کی تقریب، اسناد تقسیم

  • فیصل آباد
جڑانوالہ: شاہ بانو ایجوکیشنل سسٹم میں نتائج کی تقریب، اسناد تقسیم

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)شاہ بانو ایجوکیشنل سسٹم میں بچوں کے سالانہ نتائج کے اعلان کے موقع پر ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی،

جس میں طلبہ و طالبات کے والدین نے بھی بھرپور شرکت کی۔ کامیاب طلبہ میں انعامات اور اسناد تقسیم کی گئیں، جس سے بچوں کے چہروں پر خوشی دیدنی تھی۔تقریب میں سی ای او شاہ بانو ایجوکیشنل سسٹم ملک رضا شاہد وسیر بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے اور نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے ۔ تقریب کی میزبانی کے فرائض میڈم نادرہ اور میڈم ہادیہ نے احسن انداز میں سرانجام دئیے ۔اس دوران طلبہ و طالبات نے اپنے بنائے ہوئے خوبصورت فن پارے اور تعلیمی ماڈلز بھی پیش کیے ، جنہیں شرکاء نے بے حد سراہا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سی ای او ملک رضا شاہد وسیر نے کہا کہ طلبہ و طالبات نے شاندار نتائج حاصل کر کے ادارے کا نام روشن کیا ہے ۔ طلبہ کی کامیابی اساتذہ کی محنت، لگن اور والدین کی بھرپور توجہ کا نتیجہ ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

موٹر سائیکلوں پر نصب ایم ٹیگ نئی چپ پر کام جاری

آئی جی کا پولیس سٹیشن آن ویلز کا دورہ ،خدمات کا جائزہ

ٹک ٹاکر ثناء یوسف قتل کیس،وکلاء صفائی کو گواہان پر جرح کا آخری موقع

اسلام آباد ،سرچ آپریشن ،35مشکوک افراد تھانے بند

کھیوڑہ ،ذاتی رنجش پر ایک شخص قتل

اسلام آباد،مہنگی اشیا فروخت کرنے پر 11دکاندار گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی