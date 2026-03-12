جڑانوالہ: شاہ بانو ایجوکیشنل سسٹم میں نتائج کی تقریب، اسناد تقسیم
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)شاہ بانو ایجوکیشنل سسٹم میں بچوں کے سالانہ نتائج کے اعلان کے موقع پر ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی،
جس میں طلبہ و طالبات کے والدین نے بھی بھرپور شرکت کی۔ کامیاب طلبہ میں انعامات اور اسناد تقسیم کی گئیں، جس سے بچوں کے چہروں پر خوشی دیدنی تھی۔تقریب میں سی ای او شاہ بانو ایجوکیشنل سسٹم ملک رضا شاہد وسیر بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے اور نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے ۔ تقریب کی میزبانی کے فرائض میڈم نادرہ اور میڈم ہادیہ نے احسن انداز میں سرانجام دئیے ۔اس دوران طلبہ و طالبات نے اپنے بنائے ہوئے خوبصورت فن پارے اور تعلیمی ماڈلز بھی پیش کیے ، جنہیں شرکاء نے بے حد سراہا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سی ای او ملک رضا شاہد وسیر نے کہا کہ طلبہ و طالبات نے شاندار نتائج حاصل کر کے ادارے کا نام روشن کیا ہے ۔ طلبہ کی کامیابی اساتذہ کی محنت، لگن اور والدین کی بھرپور توجہ کا نتیجہ ہے ۔