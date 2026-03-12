چناب نگر:گندگی، ٹوٹی سڑکیں،بدبودار پانی شہریوں کیلئے دردِ سر
چناب نگر (نامہ نگار) چناب نگر کے نواحی علاقوں کے مکین طویل عرصے سے بنیادی سہولیات سے محروم زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔
گلیوں میں جابجا گندگی کے ڈھیر، بدبودار پانی کا جماؤ اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑکیں ان علاقوں کا عام منظر بن چکی ہیں۔مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ بارہا شکایات کے باوجود انتظامیہ کی خاموشی اور لاپرواہی نے شہریوں کو ذہنی و جسمانی اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے ۔ گلیوں اور بازاروں میں صفائی کا کوئی باقاعدہ انتظام نہ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ کچرے کے انبار لگے ہوئے ہیں، جو تعفن اور مختلف بیماریوں کا باعث بن رہے ہیں۔بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہونے کے سبب پانی ہفتوں تک کھڑا رہتا ہے ، جس میں مچھر پرورش پاتے ہیں اور ڈینگی جیسی موذی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بڑھ چکا ہے ۔ شہریوں نے بتایا کہ اس وقت سب سے زیادہ مشکلات سکول کے طلباء و طالبات، بزرگ شہریوں اور نمازی حضرات کو پیش آ رہی ہیں، جنہیں روزمرہ کے امور انجام دینے کے لیے بدبو اور گندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔اہل علاقہ نے حکامِ بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ مسائل کا فوری نوٹس لیا جائے ، صفائی ستھرائی کا مؤثر نظام نافذ کیا جائے اور نکاسی آب کے نظام کو ترجیحی بنیادوں پر بہتر بنایا جائے ۔