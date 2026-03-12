صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اٹھارہ ہزاری: تعلیمی ادارے کھلے ، طلباء و والدین پریشان

  • فیصل آباد
اٹھارہ ہزاری (نمائندہ دنیا ) اٹھارہ ہزاری کے بیشتر نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے کھلے رہے ، جبکہ تحصیل انتظامیہ کی جانب سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔

اٹھارہ ہزاری، روڈو سلطان، ماچھیوال، ڈال موڑ اور لاشاری سمیت تحصیل بھر میں زیادہ تر تعلیمی ادارے کھلے رہے ۔ اکثر اداروں میں امتحانات 10 مارچ سے قبل ہی مکمل کر لیے گئے ہیں، جبکہ دیگر اداروں کا شیڈول تاحال حتمی نہیں کیا گیا۔دوسری جانب، تحصیل کے مختلف پٹرول پمپس پر پٹرول محدود فروخت کیا جا رہا ہے ، جس کے باعث طلباء کو تعلیمی اداروں تک پہنچانے اور واپس لانے میں والدین شدید مشکلات کا شکار ہیں۔

 

