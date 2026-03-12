ٹوبہ ٹیک سنگھ: انسداد پُرتشدد انتہا پسندی پر آگاہی سیشن
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں انسدادِ پُرتشدد انتہا پسندی کے موضوع پر ایک آگاہی سیشن منعقد ہوا۔
ڈسٹرکٹ ہیلتھ و پاپولیشن آفیسر چوہدری محمد نعیم نے بطور مہمان خصوصی خطاب کیا۔انہوں نے کہا کہ پُرتشدد انتہا پسندی کا مقابلہ صرف قانون سے نہیں بلکہ شعور، برداشت، مکالمے اور مثبت رہنمائی کے ذریعے ممکن ہے ۔ دیگر مقررین نے کہا کہ نوجوان نسل اور پروبیشنرز کو یہ شعور دینا وقت کی ضرورت ہے کہ تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں بلکہ معاشرے میں انتشار اور تباہی کا سبب بنتا ہے ۔