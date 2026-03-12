صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ:ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس، ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ

  • فیصل آباد
ٹوبہ:ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس، ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) ڈپٹی کمشنر عمر میلہ کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔

اجلاس میں سالانہ ترقیاتی پروگرام 2025-26 کے تحت ضلع میں جاری 40 سکیموں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔بریفنگ میں بتایا گیا کہ 21 سکیمیں جاری تھیں جن میں سے 4 مکمل ہو چکی ہیں، جبکہ 17 پر کام جاری ہے ۔ نئی سکیموں میں 19 منصوبے شامل ہیں۔ اجلاس میں صدر بازار، کمیٹی بازار، اقبال بازار کمالیہ اور پائن ایونیو روڈ گوجرہ کی تزئین و آرائش اور بحالی پر بھی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام ترقیاتی سکیموں کی بروقت اور معیاری تکمیل کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

موٹر سائیکلوں پر نصب ایم ٹیگ نئی چپ پر کام جاری

آئی جی کا پولیس سٹیشن آن ویلز کا دورہ ،خدمات کا جائزہ

ٹک ٹاکر ثناء یوسف قتل کیس،وکلاء صفائی کو گواہان پر جرح کا آخری موقع

اسلام آباد ،سرچ آپریشن ،35مشکوک افراد تھانے بند

کھیوڑہ ،ذاتی رنجش پر ایک شخص قتل

اسلام آباد،مہنگی اشیا فروخت کرنے پر 11دکاندار گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی