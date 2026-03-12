ٹوبہ:ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس، ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) ڈپٹی کمشنر عمر میلہ کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔
اجلاس میں سالانہ ترقیاتی پروگرام 2025-26 کے تحت ضلع میں جاری 40 سکیموں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔بریفنگ میں بتایا گیا کہ 21 سکیمیں جاری تھیں جن میں سے 4 مکمل ہو چکی ہیں، جبکہ 17 پر کام جاری ہے ۔ نئی سکیموں میں 19 منصوبے شامل ہیں۔ اجلاس میں صدر بازار، کمیٹی بازار، اقبال بازار کمالیہ اور پائن ایونیو روڈ گوجرہ کی تزئین و آرائش اور بحالی پر بھی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام ترقیاتی سکیموں کی بروقت اور معیاری تکمیل کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت کی۔