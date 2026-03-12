صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ :رمضان میں گرانفروشی کیخلاف ضلعی انتظامیہ کی کارروائیاں

  • فیصل آباد
ٹوبہ :رمضان میں گرانفروشی کیخلاف ضلعی انتظامیہ کی کارروائیاں

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر عمر میلہ کی نگرانی میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ضلع بھر میں متحرک فیلڈ مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔

یکم رمضان سے اب تک 46 ہزار 851 انسپکشنز کی گئیں، جس کے نتیجے میں گرانفروشی اور سرکاری نرخنامے کی خلاف ورزی پر 13 لاکھ 49 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا، 41 دکانیں سیل کی گئیں اور ایک ایف آئی آر درج کی گئی۔ضلعی انتظامیہ کے مطابق تحصیل ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 24 ہزار 822، گوجرہ میں 9 ہزار 173، تحصیل کمالیہ میں 6 ہزار 64 اور پیرمحل میں 6 ہزار 792 انسپکشنز کی گئیں، جبکہ جرمانے اور سیل کی کارروائیوں کا عمل بھی مکمل کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ مصنوعی مہنگائی اور ناجائز منافع خوری کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور رمضان میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنا انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔

 

